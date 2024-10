A cerimônia acontece no Plenário do Palácio da Democracia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

05/10/2024

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) sorteou as 43 seções eleitorais em que as urnas vão passar por auditorias durante o primeiro turno das eleições municipais, neste sábado (5). O sorteio das seções nas quais os aparelhos serão testados aconteceu em uma cerimônia pública realizada no Palácio da Democracia, na Região Central do Rio.

Segundo o TRE-RJ, é necessário que o procedimento aconteça para garantir a transparência, segurança e legitimidade do processo eleitoral. O resultado do teste deve comprovar que as urnas vão funcionar corretamente, refletindo os votos que serão depositados.

"A gente tem várias auditorias, algumas que acontecem antes das eleições. O teste de integridade é importante porque a gente consegue demonstrar que cada voto registrado na urna, é registrado corretamente. E ao final, a urna faz um cálculo que é a soma de todos os votos, o total de votos por candidato, e a gente demonstra que essa soma é correta. É uma auditoria independente que acompanha esse processo e também há uma filmagem de todo o processo", detalhou Michel Kovacs, secretário de tecnologia da informação do TSE.



Das 43 urnas eletrônicas fiscalizadas, 31 vão ser submetidas ao Teste de Integridade, que será realizado na Sala de Sessões do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), no domingo (6), ao longo da votação. Dois aparelhos que funcionam na Fundação Getúlio Vargas (FGV) também passarão pelo Teste de Integridade com Biometria. Confira:



Teste de Integridade

Zona 256 - seção 159 / Cabo Frio

Zona 179 - seção 032 / Rio de Janeiro

Zona 8 - seção 011 / Rio de Janeiro

Zona 5 - seção 516 / Rio de Janeiro

Zona 36 - seção 584 / São Gonçalo

Zona 241 - seção 003 / Rio de Janeiro

Zona 61 - seção 046 / Sapucaia

Zona 24 - seção 783 / Rio de Janeiro



Zona 198 - seção 175 / Resende



Zona 27 - seção 303 / Nova Iguaçu



Zona 183 - seção 158 / Quatis



Zona 116 - seção 018 / Angra dos Reis



Zona 48 - seção 083 / Paty do Alferes



Zona 68 - seção 248 / São Gonçalo



Zona 106 - seção 040 / Itaocara



Zona 123 - seção 249 / Rio de Janeiro

Zona 185 - seção 251 / Rio de Janeiro



Zona 65 - seção 017 / Petrópolis



Zona 72 - seção 201 / Niterói



Zona 64 - seção 001 / Sumidouro



Zona 63 - seção 038 / Silva Jardim

Zona 42 - seção 098 / Duas Barras



Zona 229 - seção 022 / Rio de Janeiro



Zona 125 - seção 316 / Rio de Janeiro



Zona 196 - seção 151 / São José do Vale do Rio Preto



Zona 218 - seção 132 / Rio de Janeiro

Zona 192 - seção 022 / Rio de Janeiro



Zona 238 - seção 061 / Rio de Janeiro



Zona 182 - seção 095 / Rio de Janeiro



Zona 104 - seção 428 / Itaboraí

Zona 200 - 005 / Duque de Caxias

Teste de Integridade com Biometria

Seções:

289

355

Foram escolhidas também mais 10 urnas de diferentes seções eleitorais do estado para passar pelo Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais. Eles vão acontecer nas próprias seções, antes do início do pleito. Confira:

Zona 69 - seção 101 / São Gonçalo



Zona 25 - seção 634 / Rio de Janeiro



Zona 245 - seção 183 / Rio de Janeiro



Zona 50 - seção 069 / Casimiro de Abreu



Zona 127 - seção 018 / Duque de Caxias



Zona 32 - seção 070 / Rio Bonito



Zona 26 - seção 016 / Nova Friburgo



Zona 89 - seção 170 / São João de Meriti



Zona 41 - seção 131 / Vassouras



Zona 246 - seção 011 / Rio de Janeiro

"O Teste de Autenticidade, a gente busca verificar se o sistema que consta nas urnas, ele condiz com o sistema desenvolvido pelo TSE. A gente usa alguma técnicas de perícia, comparações, faz um batimento eletrônico do TSE com o sistema que está naquela urna", diz Kovacs.

A auditoria pode ser feita por entidades fiscalizadoras legitimadas pelo TRE, sendo elas: partidos políticos, federações e coligações; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Ministério Público; Congresso Nacional; Controladoria-Geral da União; Polícia Federal; Sociedade Brasileira de Computação; Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Tribunal de Contas da União; Confederação Nacional de Indústria



Também estão aptos para realizar a auditoria os órgãos privados brasileiros, sem fins lucrativos, com notória atuação em fiscalização e transparência da gestão pública e que estejam credenciadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além de departamentos de tecnologia da informação de universidades credenciadas.

Entenda o teste

Segundo o TRE, as auditorias das urnas eletrônicas têm como objetivo garantir a transparência, segurança e legitimidade do processo eleitoral, assegurando que os equipamentos estão funcionando corretamente e os votos registrados refletem a vontade dos eleitores.



No Teste de Integridade é feita uma simulação da votação, realizada sob monitoramento de câmeras. Nela, números anotados em cédulas previamente preenchidas por representantes dos partidos políticos e da sociedade civil são digitados, um a um, nas urnas eletrônicas. Paralelamente, os votos em papel também são registrados no Sistema de Apoio à Votação Paralela, que funciona em um computador.



Ao final da simulação, o resultado é apurado na urna eletrônica e confrontado com o obtido no sistema de apoio. Essa comparação é feita com o intuito de aferir se o sistema eletrônico de votação funcionou corretamente.



Já o Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais tem o intuito de verificar se o software das urnas é o mesmo que foi inspecionado pelas entidades fiscalizadoras ao longo do ano eleitoral, assinado digitalmente e lacrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).