Eduardo Paes visitou Escola Municipal Roberto Coelho, em Santa Cruz, nesta sexta-feira (4)Divulgação

Publicado 04/10/2024 18:48 | Atualizado 04/10/2024 19:02

Rio - Faltando dois dias das eleições, Eduardo Paes (PSD), Alexandre Ramagem (PL) e outros candidatos a prefeito do Rio cumpriram os últimos compromissos da agenda de campanha, nesta sexta-feira (4). Os prefeitáveis ainda têm o sábado (5) para fazer corpo a corpo com os cariocas.

Paes esteve na Escola Municipal Roberto Campos uma escola em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, que ficou em primeiro lugar no ranking municipal do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2024. Ao lado de apoiadores, o atual gestor da cidade do Rio garantiu que, se reeleito vai continuar investindo na valorização e capacitação dos profissionais da educação, infraestrutura das unidades escolares e ampliação no número de vagas em toda a rede municipal de ensino.

"Estamos na escola campeã do Ideb do município, que superou muito a meta estabelecida. Isso aqui é um exemplo, é o modelo que a gente quer para o nosso ensino. Nós queremos, no próximo mandato, trabalhar para fazer o Rio campeão brasileiro nas capitais do Ideb. A gente avançou muito esse ano, mas queremos chegar ao primeiro lugar. E para isso, a gente vai cada vez mais apostar nas escolas. Vamos fazer mais 13 mil vagas em creche, o déficit que a gente tem hoje está entre 7 e 8 mil vagas e para que possam ser supridos, a gente já está olhando também para uma futura demanda", disse.

Ainda segundo Paes, em sua gestão o número de mediadores para as crianças que sofrem do espectro autista vai aumentar. "Nós temos hoje uma proporção de um mediador para cada quatro crianças, e vamos passar de um para cada três crianças. Vamos ampliar o número de GETs, o nosso ginásio educacional tecnológico, sair de 200, para 500, ou seja, fazer mais 300 GETs. Atualmente temos 50% e vamos chegar a 70% das escolas em tempo integral. Então, a nossa aposta vai ser na educação, porque a gente sabe que a educação é a maneira que a gente encontra para diminuir as profundas desigualdades. A gente quer que as crianças das escolas públicas tenham as mesmas oportunidades que as crianças que têm acesso ao ensino privado", disse Paes.

Alexandre Ramagem (PL) voltou a se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro e falou sobre ocupar um papel de liderança no combate à criminalidade. Em entrevista concedida ao portal Auri Verde Brasil, Ramagem antecipou que, caso seja eleito, montará um secretariado totalmente técnico e sem concessões políticas.



"Eu tenho o exemplo do presidente Jair Bolsonaro, aqui ao meu lado, que promoveu a austeridade e a boa gestão em seu governo. O esforço empreendido para reduzir os impostos e enxugar a máquina teve como resultado o aumento da receita e as estatais dando lucro. Vamos trazer pessoas técnicas para a prefeitura, assim como o presidente fez em seu ministério", disse o candidato.



Bolsonaro, durante a conversa, ratificou o compromisso de Ramagem e disse que esse tem sido o seu principal tema nas conversar com os candidatos que apoia em todo o país.



Tarcísio Motta (Psol) se encontrou com candidatos da sua chapa na Ocupação Manoel Congo (Rua Evaristo da Veiga 17, Centro). O tema da reuniu foi sobre o combate à fome.



Carol Sponza (Novo) realizou panfletagem na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Em seguida, participou de um debate no Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet).

Juliete Pantoja (UP) também participou deste debate. No período da noite, a candidata fez uma caminhada na Lapa com Leo Péricles, presidente nacional da UP.