Metade dos eleitores cariocas ainda não escolheu candidato a vereador para as Eleições Municipais 2024 - Divulgação

Metade dos eleitores cariocas ainda não escolheu candidato a vereador para as Eleições Municipais 2024Divulgação

Publicado 04/10/2024 19:23

Rio - Pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (4), mostra que 50% dos entrevistados ainda não decidiram em quem votar para vereador no Rio nas Eleições Municipais 2024. O índice de cariocas que ainda não têm candidato a vereador é mais alto entre os eleitores de Alexandre Ramagem (PL), com 63%, do que entre os eleitores de Eduardo Paes (PSD), com 50%.



O levantamento, encomendado pela TV Globo e o jornal 'Folha de S. Paulo', foi realizado entre 1º e 3 de outubro. Ao todo, 1.106 cariocas foram entrevistados presencialmente, com 16 anos ou mais, de todas as regiões da cidade. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos considerando um nível de confiança de 95%.

Confira outros dados da pesquisa:

- 53% dos entrevistados consideram ter informações suficientes para votar no primeiro turno, e 27% têm algumas informações, mas ainda precisam pesquisar mais

- 18% declararam não ter informações suficientes e 3% não opinaram

- 14% dos eleitores acreditam que os problemas e soluções para a cidade foram discutidos pelos candidatos como deveriam

- 43% acham que os problemas foram discutidos menos do que deveriam

- 24% consideram que os candidatos não discutiram os problemas da cidade

- 20% dos eleitores não opinaram