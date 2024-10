Mais de 1,5 mil urnas são transportadas para os locais de votação das eleições municipais - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 05/10/2024 13:35 | Atualizado 05/10/2024 15:51

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) realiza, neste sábado (5), o transporte das urnas eletrônicas para os locais de votação do município do Rio. Neste domingo (6), os cariocas votam nas Eleições Municipais 2024 para escolherem o próximo prefeito e vereador da cidade.

O transporte começou às 12h, quando os equipamentos deixaram o Polo de Carga e Armazenamento do Jardim Botânico, na Zona Sul, e seguiram para locais de votação de todas as regiões da cidade. Ao todo, são 1.530 urnas eletrônicas e outras 171 de contingência, embaladas em caixas e levadas em ônibus escolares municipais para as zonas eleitorais. Agentes da Comlurb e equipes da PM participam da operação.

Também neste sábado, o TRE-RJ sorteou as 43 seções eleitorais em que as urnas vão passar por auditorias no primeiro turno, em uma cerimônia pública que ocorreu no Palácio da Democracia, na Região Central do Rio. Segundo o Tribunal, é necessário que o procedimento aconteça para garantir a transparência, segurança e legitimidade do processo eleitoral. O resultado do teste deve comprovar que as urnas vão funcionar corretamente, refletindo os votos que serão depositados.

Em coletiva de imprensa no Polo do Jardim Botânico, o secretário de Tecnologia da Informação, Michel Kovacs, explicou como o processo de distribuição é feito. "As urnas são coletadas pelo apoio logístico e a gente conta com o apoio dos Correios e das prefeituras dos municípios. No caso do Rio, por exemplo, vamos ter ajuda para fazer esse transporte com o uso de ônibus escolares. As últimas urnas serão distribuídas até domingo, dependendo do local de cada cartório eleitoral, até às 6h, lembrando que às 7h emitimos as zerezimas.

O secretário também enfatizou a segurança das urnas. "A urna tem mais de 30 camadas de segurança. Temos diversas auditorias nas Justiça Eleitoral que comprovam o funcionamento e comprovam que cada voto é registrado corretamente. O eleitor pode ter toda tranquilidade e garantia que a Justiça Eleitoral e as entidades que fiscalizam o processo, entre elas a Polícia Federal e Ministério Público, acompanham bem de perto", disse.