Eduardo Paes (PSD) se mantém na liderança na corrida pela Prefeitura do Rio, aponta DatafolhaDivulgação

Publicado 05/10/2024 18:46

Rio - A pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado (5), mostra que Eduardo Paes (PSD) se isolou na liderança, com 61% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura do Rio. Em segundo lugar está Alexandre Ramagem (PL), com 24%, e Tarcísio Motta (Psol) com 7%. Segundo o Instituto, diante deste cenário é possível afirmar que a eleição será decidida no 1º turno.



A pesquisa do Instituto de Pesquisas Datafolha foi contratada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela Globo, e tem o número de identificação RJ-04865/2024. O levantamento foi feito por meio de aplicação de questionário estruturado e abordagem pessoal em pontos de circulação entre os dias 4 e 5 de outubro. Foram entrevistadas 1.809 pessoas, em amostragem que representa o conjunto do eleitorado carioca. O nível de confiança é de 95%.

Confira os percentuais da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor:



Eduardo Paes (PSD) - 54% (eram 54% na pesquisa anterior);

Alexandre Ramagem (PL) - 22% (eram 22%);

Tarcísio Motta (Psol) - 6% (eram 4%);

Marcelo Queiroz (PP) - 3%; (eram 2%);

Rodrigo Amorim (União Brasil) - 2% (era 1%);

Cyro Garcia (Pstu) - 1% (era 1%);

Juliete Pantoja (UP) - 0% (era 1%);

Carol Sponza (Novo) - 0% (era 0%);

Henrique Simonard (PCO) - 0% (era 0%);

Em branco/nulo/nenhum - 7% (eram 10%);

Não sabem - 4% (eram 4%).