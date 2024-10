Prefeito Eduardo Paes vota no Gávea Golf Clube, na Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 06/10/2024 09:31 | Atualizado 06/10/2024 10:16

Rio - O candidato à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes, esteve no Gávea Golf Clube, na Zona Sul, na manhã deste domingo (6), para votar pelo primeiro turno das eleições 2024. Também atual prefeito da cidade, ele chegou pouco antes das 9h, em uma van acompanhado do vice, Eduardo Cavaliere, da mulher, Cristiane Assed, e dos filhos, Isabela e Bernardo.

Na entrada da zona eleitoral, Paes cumprimentou eleitores e funcionários do clube e, na cabine, fez questão de reforçar o número da campanha. O candidato agradeceu o apoio dos cariocas e se disse confiante com a vitória ainda no primeiro turno.



"Os cariocas me deram a alegria de ser prefeito dessa cidade por três vezes e eu espero muito poder vencer hoje, poder continuar o trabalho de muito amor, de muita dedicação à essa cidade para continuar melhorando a vida dos cariocas (...) Estou muito feliz, muito animado, muito otimista e tenho certeza que a gente pode hoje encerrar essa votação para que o debate político, a politicagem não atrapalhe o nosso esforço de continuar governando o Rio de Janeiro", declarou o Paes.

Mesmo confiante de uma possível reeleição ainda no primeiro turno, o candidato destacou a importância do respeito ao processo eleitoral e reforçou seu pedido de votos para a população.



"A gente tem que respeitar o processo, hoje as pessoas vão votar, vão fazer sua reflexão. Eu reitero meu pedido de voto, mas confiante eu sempre estou. Disputar eleição para Prefeitura do Rio para mim já é uma demonstração de confiança e do carinho que eu tenho da população carioca".



Entre os principais desafios para o próximo mandato, caso seja reeleito, Eduardo Paes apontou a saúde, educação e transporte públicos. O prefeito também afirmou que a expectativa é reduzir a desigualdade social, por meio da geração de empregos.



"A saúde é sempre (um desafio), a gente precisa ampliar o número de vagas, de oportunidades no Sisreg, diminuir essa fila. É um trabalho permanente, não acaba nunca esse trabalho da saúde. Eu quero muito fazer com que 70% das nossas crianças estejam em sala de aula. Os ônibus regulares, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o BRT. Tenho certeza que a gente consegue melhorar muito os serviços públicos e diminuir a desigualdade, as pessoas passam muita necessidade na cidade. Acho que a gente conseguiu gerar muito emprego nesse mandato e vamos trabalhar para o Rio seguir o caminho do desenvolvimento".



Na saída do local de votação, o candidato foi abordado por uma mulher que perguntou como o prefeito havia emagrecido, ao que respondeu ter usado o medicamento Ozempic. Em tom de brincadeira, Paes disse à eleitora que faria a "bolsa Ozempic" em seu próximo mandato.



Recentemente, ele causou polêmica ao dizer que perdeu peso utilizando o remédio e que pretende disponibilizar a versão genérica na rede pública municipal. Na entrevista, ele também comentou que o Rio "não vai ter mais gordinho". A fala de Paes causou polêmica e foi criticada pelo adversário Alexandre Ramagem (PL) e pela cantora Jojo Todynho.