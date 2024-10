Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Reprodução de vídeo / Youtube / Justiça Eleitoral

Rio - Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informou que as eleições, neste domingo (6), "seguem tranquilas". Em entrevista coletiva no Centro de Divulgação Eleitoral, nesta tarde, a também ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) disse que, até o último balanço, 0,3% de urnas foram substituídas e que a presença dos eleitores é significativa.

"Até aqui, as eleições estão tranquilas, não há nada significativo. Todas as providências que foram adotadas previamente estão sendo cumpridas. Os eleitores estão indo às urnas no Brasil inteiro desde 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Nós temos um número bem significativo de presença, temos praticamente nenhuma mudança nem de urna, que é uma situação normal, 0,3% de urnas substituídas por outras urnas", afirmou ela, que votou nesta manhã, no Colégio Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Cármen também comentou o temor que tinha em relação às eleições."Aquilo que a gente temia, principalmente no Norte, por ausência de estradas, não se demonstra. Até aqui, conseguimos que os eleitores estejam chegando regularmente. As ocorrências que nos são trazidas, ou da polícia ou relativas a ilícitos eleitorais, todos eles também estão dentro de normalidade. Assim que terminar o período de votação, passarei outras informações", avisou.

Durante a coletiva, Cármen se recusou a responder sobre o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), que divulgou um laudo falso sobre o adversário Guilherme Boulos (PSOL). "Eu não falo sobre candidato algum, porque eu sou juíza do Brasil inteiro", declarou a magistrada.