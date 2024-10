Candidatos a prefeito na cidade do Rio nas Eleições 2024 - Reprodução/ O Dia

Candidatos a prefeito na cidade do Rio nas Eleições 2024Reprodução/ O Dia

Publicado 06/10/2024 14:55 | Atualizado 06/10/2024 15:02

Rio - A maioria dos candidatos a prefeito do Rio preferiram ir às urnas logo após a abertura da votação, que iniciou às 8h deste domingo (6). Com esperança de levar a eleição municipal para o segundo turno, Alexandre Ramagem (PL) foi o primeiro "prefeitável" a deixar seu voto, seguido de seu principal adversário, o atual mandatário Eduardo Paes (PSD). Ambos votaram ainda na primeira hora do pleito. Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Marcelo Queiroz (PP) foram às suas respectivas zonas eleitorais por volta das 9h. Já Tarcísio Motta (Psol), Carol Sponza (Novo) e Rodrigo Amorim (União), preferiram registrar seus votos ao final da manhã, enquanto Henrique Simonard (PCO) votou no início da tarde.Em busca da reeleição, Eduardo Paes compareceu no Gávea Golf Clube, na Zona Sul, um pouco antes das 9h. Acompanhado do vice, Eduardo Cavaliere, da mulher, Cristiane Assed, e dos filhos, Isabela e Bernardo, Paes cumprimentou eleitores e funcionários do clube e agradeceu o apoio dos cariocas."Os cariocas me deram a alegria de ser prefeito dessa cidade por três vezes e eu espero muito poder vencer hoje, poder continuar o trabalho de muito amor, de muita dedicação à essa cidade para continuar melhorando a vida dos cariocas", disse o candidato, que espera vencer o pleito ainda no primeiro turno.Segundo colocado nas pesquisas, Alexandre Ramagem votou no Colégio Santa Mônica , no Jardim Oceânico, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Acompanhado da esposa Rebeca, do ex-presidente Jair Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro, o candidato foi um dos primeiros a chegar no local, por volta das 8h."Começamos o ano com um percentual pequeno, mas chegamos aqui com uma grande força", analisou o candidato, que seguiu em comboio com a família Bolsonaro para acompanhar o restante do dia de votação.Já Tarcísio Motta preferiu votar no final da manhã. Ao lado da mulher, Gabriela Buscácio, e de aliados políticos, ele chegou à Catedral Metodista, em Laranjeiras, Zona Sul, por volta das 11h para realizar seu voto. Segundo o deputado federal, a expectativa para disputar o segundo turno é grande Em meio à polêmica envolvendo o indeferimento de sua candidatura à Prefeitura do Rio, o deputado estadual Rodrigo Amorim (União) foi até a Escola Municipal Soares Pereira, na Tijuca, Zona Norte do Rio, para registrar seu voto, feito às 11h30. O candidato esteve acompanhado de seu vice Fred Pacheco (Mobiliza) e de familiares.Marcelo Queiroz (PP) compareceu ao Colégio Notre Dame, em Ipanema, Zona Sul do Rio, por volta das 9h40. Acompanhado da vice Teresa Bergher, de sua companheira Anna Vianna e de suas duas cachorrinhas, Queiroz revelou que vive a expectativa de uma virada histórica