Rodrigo Amorim votou na Escola Municipal Soares Pereira, na TijucaDivulgação / Rodrigo Amorim

Publicado 06/10/2024 12:04 | Atualizado 06/10/2024 12:49

Rio - Em meio à polêmica envolvendo o indeferimento de sua candidatura à Prefeitura do Rio, o deputado estadual Rodrigo Amorim (União) foi até a Escola Municipal Soares Pereira, na Tijuca, Zona Norte do Rio, para registrar seu voto no final da manhã deste domingo (6).

Amorim chegou ao local de votação às 11h20 e votou às 11h30. O candidato foi à sua zona eleitoral junto de seu vice Fred Pacheco (Mobiliza), da companheira Fernanda Mendes, além de sua filha e nora, namorada de seu filho, que não esteve presente.

Após registrar seu voto, Rodrigo Amorim falou com a imprensa e se mostrou confiante em levar a eleição municipal do Rio para o segundo turno.

"A gente vai levar a eleição para o segundo turno, permitir que a população do Rio tenha mais tempo para discutir e, de fato, fazer uma dicotomia entre duas propostas: uma à esquerda e outra conservadora. Que a gente possa ter união, ganhar a eleição e libertar o Rio desse grupo político que está aí há tanto tempo", disse.

Apesar de ter sua candidatura indeferida por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) na última quinta-feira (3), os advogados de Amorim entraram com recurso de efeito suspensivo automático junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, com isso, sua candidatura foi mantida.

"Há claramente uma covardia orquestrada contra o grupo conservador. O fato é que o Psol ingressou na justiça de todas as formas querendo me tirar da eleição. Há uma discussão no TRE sobre um momento, lá na legislatura passada, em que eu fui acusado de violência política. É uma votação que impactou esse processo e não terminou. Mas, a gente prontamente agiu e conseguimos enfrentar todas essas questões", reforçou.

Rodrigo Amorim vai acompanhar o resultado da votação ao de seu vice, no Hotel Othon, em Copacabana, Zona Sul do Rio.