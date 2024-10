Ramagem chega para votar ao lado de Jair Bolsonaro - Rodney Delphino Azevedo

Publicado 06/10/2024 09:10 | Atualizado 06/10/2024 10:26

Rio - Segundo colocado nas pesquisas para a eleição a prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem (PL) foi um dos primeiros a chegar para votar no Colégio Santa Mônica, no Jardim Oceânico, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Acompanhado da esposa Rebeca, do ex-presidente e padrinho político Jair Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro, o candidato, que forma a chapa com Índia Armelau (PL), chegou ao local por volta das 8h e demonstrou confiança em uma reviravolta na corrida eleitoral, que tem o atual prefeito Eduardo Paes (PSD) como favorito a um quarto mandato.

"Crescemos muito, trabalhamos bastante. Começamos o ano com um percentual pequeno, mas chegamos aqui com uma grande força. Fui o candidato que mais percorreu o Rio de Janeiro. E chegamos fortes ao segundo turno para virar essa eleição", disse.



Questionado quanto a pesquisas que mostram o adversário na frente, com chances de vitória ainda no primeiro turno, Ramagem retrucou: "Não, tem outras pesquisas. A Atlas mostrou a gente bem acima, com grandes chances no segundo turno, um viés de crescimento, e o atual prefeito descendo. Então, no segundo turno, a gente chega muito forte".

Depois de deixar o local de votação, Ramagem seguiu em comboio com os Bolsonaro - que também votam pela Zona Oeste - para acompanhar o restante do dia de votação.



"Agora a gente vai andar um pouco, verificar como está a votação no Rio de Janeiro. E esperar o momento da apuração", declarou.



Sobre a expectativa para a contagem dos votos, o candidato do PL passou tranquilidade: "Nada ansioso. O trabalho foi muito bem feito, colocamos nossas propostas. O carioca sabe que defendemos a família brasileira, a liberdade, o empreendedorismo".



Pauta presente sistematicamente na campanha, a segurança pública também foi abordada: "Vamos trabalhar pelo melhor para o Rio de Janeiro, acabar com essa violência, com o abandono e a desesperança do carioca. E fazer essa cidade maravilhosa muito melhor".

Pesquisa Datafolha

A pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado (5), mostra que Eduardo Paes (PSD) se isolou na liderança , com 61% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura do Rio. Em segundo lugar está Alexandre Ramagem (PL), com 24%, e Tarcísio Motta (Psol) com 7%. Segundo o Instituto, diante deste cenário é possível afirmar que a eleição será decidida no 1º turno.

A pesquisa do Instituto de Pesquisas Datafolha foi contratada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela Globo, e tem o número de identificação RJ-04865/2024. O levantamento foi feito por meio de aplicação de questionário estruturado e abordagem pessoal em pontos de circulação entre os dias 4 e 5 de outubro. Foram entrevistadas 1.809 pessoas, em amostragem que representa o conjunto do eleitorado carioca. O nível de confiança é de 95%.