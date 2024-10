Movimentação na Escola Municipal Golda Meir, Barra da Tijuca, antes do início da votação - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Movimentação na Escola Municipal Golda Meir, Barra da Tijuca, antes do início da votação

Publicado 06/10/2024 14:06 | Atualizado 06/10/2024 15:00

Rio – Cidadãos cariocas escolheram seus candidatos a prefeito e vereador e acompanharam suas propostas através das redes sociais, propagandas políticas e debates transmitidos na televisão. Alguns optaram por amigos próximos como representantes para o legislativo municipal. Os eleitores foram às ruas neste domingo (6) para votar.

O aposentado Maurício de Almeida, de 65 anos, afirmou que acompanha seus candidatos de diversas formas, exceto pela propaganda eleitoral. "No meu caso, é através de um pouco de cada coisa. Televisão, eu não vejo tanto. Mais por questão da rede social mesmo, e imprensa, um pouco no jornal, que eu leio ainda. Propaganda política eu não assisto", explicou, após votar na Escola Municipal Golda Meir, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

A publicidade gratuita na televisão também foi criticada pela funcionária pública Zélia Quadros, de 52 anos. Moradora do Leblon, Zona Sul, ela contou que assistiu os debates. "Eu vi o debate dos prefeitos e para vereador, eu já tinha um candidato. Eu sabia sobre ele, mas não acompanhei as propagandas eleitorais porque eu acho terríveis. Além de achá-las muito mal feitas, eu não tenho paciência com muito tipo de candidato que aparece. Como eu já tinha candidatos de prefeito e vereador, toda hora que passava [as propagandas], eu pulava", afirmou.

Os debates foram uma das ferramentas utilizadas pelos cariocas na hora de definir os candidatos. Além de Zélia, Carlos Roberto Rabaça, de 61 anos, que é astrofísico e morador do Leblon, foi votar no Ciep Nação Rubro Negra acompanhado da sua cadela, Amora, e explicou suas opções nestas eleições. "Eu vi alguns debates, foram poucos no Rio de Janeiro. Eu tinha para mim que não queria eleger o prefeito, mas também não queria a outra opção que está a frente. Para poder deixar o meu voto valer, eu votei em um terceiro candidato, baseado na atuação dessas pessoas ao longo da vida, mais além que os debates", disse.

O primeiro debate entre os candidatos à prefeitura da capital foi transmitido pela Band no último dia 8 de agosto. Já o último aconteceu na TV Globo, na última quinta-feira (3). Em ambos, os candidatos presentes foram Alexandre Ramagem (PL), Eduardo Paes (PSD), Marcelo Queiroz (PP), Rodrigo Amorim (União Brasil) e Tarcísio Motta (Psol).

Carlos contou que votou em um conhecido para o legislativo e que é amigo dele nas redes sociais. "Para vereador, eu votei em um candidato que apresentou propostas para o Rio como um todo, que sempre teve muitas ideias boas. Nós somos amigos no Facebook há um bom tempo. Sigo ele, acompanho as propostas dele, e acho que o Rio tá precisando de gente assim", contou.

Já a estudante Stefani Moura, de 24 anos, também votou em um conhecido. Trata-se de uma liderança de onde ela vive, no bairro de Ramos, Zona Norte. Ela também revelou seu voto para a prefeitura. "Eu sempre acompanhei o trabalho do Eduardo Paes aqui no Rio e o meu vereador, eu escolhi porque ele é da comunidade onde eu moro", explicou.

O designer José Renato dos Santos, de 38 anos, viu as propostas dos candidatos à prefeitura pela TV. "Como eu fico vendo televisão, na hora do jantar tem o comercial e a gente acaba vendo. Vejo a proposta de um monte de gente", disse.

Para vereador, José afirmou que escolheu um conhecido. "Votei em um conhecido meu, que conheço desde pequeno, há mais de 20 anos. Ele tem uma causa nobre, que é pegar as barracas das praias e padroniza-las, não ter material velho misturado com novo, conseguir fazer troca de material, toda a estrutura que precisa para funcionar. Já trabalhei de barraqueiro e sei como é que é", afirmou.

As votações de prefeito e vereador no primeiro turno das eleições acontecem das 8h às 17h deste domingo (6). Caso o segundo turno seja necessário, ele está marcado para o dia 27 de outubro.