José Costa demonstrou seu apoio a Paes em Bonsucesso - Luiz Maurício Monteiro / Agência O Dia

Publicado 06/10/2024 13:59 | Atualizado 06/10/2024 14:13

Rio – Líder nas pesquisas – com 61% dos votos válidos na Datafolha , por exemplo –, Eduardo Paes é favorito na eleição para prefeito deste domingo (6) – talvez ainda no primeiro turno. Em diferentes pontos da cidade, eleitores destacaram acertos que os fazem desejar o candidato do PSD em um quarto mandato.

A aposentada Cleonice Machado, de 71 anos, saiu da comunidade de Rio das Pedras, onde reside, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para votar no colégio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, ainda na Zona Oeste, local de votação também do candidato Alexandre Ramagem (PL).

Ela, no entanto, declarou voto em Paes, muito por conta de intervenções na comunidade: "Por que ficar trocando? Deixa ele, que está fazendo tudo de bom. Moro no Rio das Pedras, e ele está fazendo obra lá. Está ficando lindo, eu adoro aquela favelinha. Sempre que o Paes estiver, vou ficar com ele".

Na mesma seção, a doméstica Helena Oliveira, 60 anos, moradora da Barra, citou outra iniciativa do candidato do PSD – que votou na Zona Sul – como razão para apostar na reeleição: “Os outros não oferecem nada. Só sabem ofender, xingar. E se o Paes vai para o quarto mandato, algo ele fez. O BRT facilita muito a minha vida”.

Outro a mencionar o serviço de transporte público como ponto a favor de Paes foi o eleitor de Bonsucesso José Costa: "Acho que ele está fazendo muita coisa para o Rio, como o BRT. Trabalho em Vila Isabel e vou de BRT até o Terminal Gentileza. Depois pego o ônibus e chego ao trabalho cedinho”, comemora o cortador, de 53 anos, fazendo ponderações, entretanto: “A clínica da família não está 100%, mas está bem melhor do que antes”.

Com raciocínio semelhante, a professora Luísa Abreu, de 58 anos, também de Bonsucesso, não vê Eduardo Paes como a escolha ideal, mas, sim, como a melhor dentre as disponíveis: "Pela minha idade, a gente já está nessa luta há tempos, e vários passaram e não fizeram absolutamente nada. Não que ele seja o melhor de todos, mas pelo que vejo é quem mais faz pelo Rio. Não faz muito, mas é melhor que os outros, que não fizeram nada”.

E exatamente pelos trabalhos já realizados – sobretudo os que estão em andamento – é que Luísa decidiu pelo atual prefeito: “Estamos nessa expectativa de que ele vai continuar o que iniciou. Se ele der continuidade nos transportes, com essas obras de melhorias, e realmente melhorou, vai ser ótimo. A população sofre muito com o ir e vir", constatou a professora, citando uma dentre as muitas mazelas que o carioca torce para que próximo prefeito, independentemente de quem seja, resolva.