Tarcísio ao lado de Ricardo Nunes, atual prefeito de SP - Nilton Fukuda / AFP

Tarcísio ao lado de Ricardo Nunes, atual prefeito de SPNilton Fukuda / AFP

Publicado 06/10/2024 13:32

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que buscar o apoio de Pablo Marçal (PRTB) num eventual segundo turno de Ricardo Nunes (MDB) contra Guilherme Boulos (PSOL) é "uma discussão para amanhã". "Essa é uma discussão para amanhã. Vamos ver o resultado de hoje, estamos obviamente muito confiantes", falou, após ser questionado pela imprensa.

"Entendo que todos os eleitores são importantes e vamos procurar conversar pra mostrar alinhamento de ideias e propostas. Tenho certeza de que haverá adesão", disse o governador.

Ricardo Nunes, que o acompanhou na votação, também se pronunciou dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro "não vai apoiar Marçal no segundo turno" porque é Nunes quem estará lá. O atual prefeito e o candidato do PRTB disputaram a base bolsonarista durante a campanha, mas foi Nunes quem teve o apoio declarado do ex-presidente.