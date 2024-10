Dilma Rousseff reside na China e não veio ao Brasil para Eleições - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Dilma Rousseff reside na China e não veio ao Brasil para EleiçõesFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 06/10/2024 12:48 | Atualizado 06/10/2024 12:53

Rio - A ex-presidente da república, Dilma Rousseff, de 76 anos, não compareceu em Belo Horizonte, para votar nas Eleições Municipais de 2024. Morando na cidade de Xangai, na Chila, ela preside o Novo Banco de Desenvolvimento, o Brics, e pela primeira vez não irá participar da votação para vereador e prefeito.

Dilma tem um sobrinho que é candidato a vereador em Belo Horizonte. De acordo com informações da "Itatiaia", a candidatura de Pedro Rousseff gerou um momento de tensão entre os petistas da capital mineira. O sobrinho da ex-presidente não indica em seu material de campanha o voto em Rogério Correia, candidato pelo PT.



A ex-presidente não concorre a uma eleição desde 2018, quando ficou em quarto lugar nas eleições para o Senado em Minas Gerais. Pelo PT, Dilma recebeu 2.709.233 de votos. Rodrigo Pacheco (DEM) e Carlos Viana (PHS) acabaram sendo eleitos com quase 1 milhão de votos a mais que a ex-presidente da república.



A eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte de Belo Horizonte deverá ter segundo turno. De acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada no último sábado, Bruno Engler, do PL, lidera com 26% dos votos válidos. Em segundo lugar está Fuad Noman (PSD) com 25%, logo atrás aparece Mauro Tramonte (Republicanos) com 23%. Em quarto lugar, Duda Salabert (PDT) com 10%, seguido de Gabriel (MDB) com 8%. Rogério Correia, do PT, tem 5 %, seguido de Carlos Viana (Podemos) com 2%. Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU) e Lourdes Francisco (PCO) não somaram nem 1% dos votos válidos.



A Datafolha, contratada pela Folha de São Paulo e pela Globo, realizou 1.674 entrevistas, presencialmente, em Belo Horizonte, entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-05500/2024.