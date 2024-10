Candidatura de Anthony Garotinho foi confirmada em sessão no Palácio da Democracia - Catherine Teles / Agência O Dia

Publicado 06/10/2024 12:23

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou, na manhã deste domingo (6), a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) a vereador. Em sessão realizada no Palácio da Democracia, no Centro do Rio, os embargos que garantiram a sua candidatura foram aceitos por unanimidade.

A decisão foi proferida pela desembargadora Kátia Junqueira, que explicou que a ineligibilidade de Garotinho não pode ser aplicada enquanto perdurar a decisão do ministro Luiz Felipe Salamão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em 2 de outubro, suspendeu os efeitos da condenação por improbidade administrativa que pesava contra o ex-governador.

Garotinho estava enfrentando uma impugnação de sua candidatura, relacionada a um caso que envolve a suposta participação em um esquema que desviou mais de R$ 234 milhões da área da Saúde durante o governo de sua esposa, Rosinha Garotinho. A liberação para concorrer às eleições ocorre um dia após o TRE-RJ ter decidido pela manutenção da impugnação. Com essa nova decisão, Garotinho está apto a participar das eleições.