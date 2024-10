Candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena - Reprodução/CNN

Publicado 06/10/2024 11:25 | Atualizado 06/10/2024 11:26

O candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, votou neste domingo (6), por volta das 11h, no Colégio Santo Américo, no Jardim Colombo, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada no sábado (5), o apresentador ocupa o quinto lugar nas intenções de voto, com 4%, atrás de Boulos (29%), Nunes (26%), Marçal (26%) e Tabata (11%).

Após a votação, o candidato afirmou à imprensa que o também candidato Pablo Marçal (PRTB) estava "deturpando o processo democrático."



"O episódio que aconteceu comigo foi um episódio que, na verdade, foi uma reação minha a ataques brutais, sem qualquer cabimento", disse o apresentador sobre a "cadeirada" que deu em Marçal durante um debate da TV Cultura.

"Eu tentei fazer alguma coisa para parar esses gestos antidemocráticos, dessas acusações sem base, não só contra mim, mas contra todos os candidatos", afirmou. "Eu fiz a minha parte", destacou Datena.