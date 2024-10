Candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral - Reprodução/TV Globo

Publicado 06/10/2024 11:22

Candidata à Prefeitura de São Paulo, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) votou na manhã deste domingo (6) na Escola Municipal Professor Mário Schenber, na Zona Sul da capital.



Ela estava acompanhada do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, também integrou o grupo.



Tabata agradeceu, em entrevista após votar, a todos os eleitores que acreditaram em seu projeto. “A verdade e a esperança são contagiantes. Meu muito obrigada aos paulistanos e paulistanas, especialmente da minha comunidade, onde sempre tive minha maior votação, porque vocês conhecem a minha história, acreditam em mim e no nosso projeto”, disse a candidata.

Em pesquisa do Datafolha divulgada no sábado (5), a candidata do PSB estava na quarta colocação com 11% dos votos válidos, atrás de Guilherme Boulos (PSOL) com 29%, de Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB), ambos com 26%.