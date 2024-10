Elizabeth Savalla e Anitta declaram apoio a Eduardo Paes - Reprodução/Instagram

Publicado 06/10/2024 10:13 | Atualizado 06/10/2024 10:18

Rio - Além de Fernanda Montenegro , que pediu votos para que Eduardo Paes seja reeleito nessas eleições, vários famosos já declararam seu apoio no atual prefeito. Elizabeth Savalla comenta com frequência nas postagens do político nas redes sociais e afirmou: "Bom eu já decidi, voto @eduardopaes. E será, tenho certeza, no primeiro turno".

Anitta, Pedro Scooby, Dadá Coelho e Juliana Silveira foram alguns dos famosos. "Vamos que vamos", escreveu a cantora carioca em uma postagem recente de Paes.

"Melhor prefeito", disse Pedro Scooby. "Vamos em frente", comentou Flora Gil. Babi Cruz, mulher do sambista Arlindo Cruz, também escreveu no Instagram do prefeito. "Valeu vascaíno do bom".

Tico Santa Cruz está na torcida por Paes: "Vai ser no primeiro turno e fim". A cantora Fernanda Abreu também costuma reagir às postagens do prefeito. "É isso aí. Papo reto! Paes no primeiro turno", escreveu.

Paes está confiante: 'Espero muito vencer'

Eduardo Paes, esteve no Gávea Golf Clube, na Zona Sul, na manhã deste domingo (6), para votar pelo primeiro turno das eleições 2024. Também atual prefeito da cidade, ele chegou pouco antes das 9h, em uma van acompanhado do vice, Eduardo Cavaliere, da mulher, Cristiane Assed, e dos filhos, Isabela e Bernardo.



O atual gestor da cidade também agradeceu os cariocas que o receberam em dia de campanha. "Estou muito feliz e queria agradecer a todos os cariocas que me receberam com muito carinho nesses dias de campanha. Tenho a honra de ser prefeito dessa cidade por três vezes. E quero pedir aos cariocas que confiem, saibam que aqui tem uma pessoa que trabalha e se dedica muito, que tem amor por essa cidade, que acredita no potencial do Rio e que vai continuar trabalhando todos os dias para fazer dessa cidade um lugar melhor, especialmente para quem mais precisa", disse.