Presos vão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção eleitoral e lavagem de dinheiroDivulgação / PF

Publicado 06/10/2024 10:10 | Atualizado 06/10/2024 10:11

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante 24 pessoas por tentativa de compra de votos em Nilópolis, na Baixada Fluminense, na noite deste sábado (5). O grupo estava envolvido em um esquema de corrupção eleitoral, onde eleitores eram pagos para garantir votos para um candidato a prefeito no município.



A operação foi deflagrada em uma casa usada pelo candidato, que não teve o nome divulgado, para organizar o esquema. Agentes federais, que já vinham monitorando o local, avistaram 15 pessoas saindo do imóvel e, ao abordá-las, encontraram dinheiro em espécie e uma lista com o nome de eleitores que teriam os votos comprados.

Na busca realizada no interior do imóvel, foram apreendidos R$ 63 mil em espécie, além de um carro adesivado com a propaganda do candidato e uma pistola com dois carregadores.



A ação foi coordenada pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais (GET), com apoio de diversas unidades da Polícia Federal, incluindo a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), a Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros (DELECOR), a Delegacia da PF de Nova Iguaçu e o Grupo de Pronta Intervenção (GPI).



Os presos foram levados à Superintendência Regional da PF, no Centro de Rio, onde foram autuados em flagrante. Eles vão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro.