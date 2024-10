Cármen Lúcia, presidente do TSE, vota em Belo Horizonte - Reprodução do Instagram / TRE-MG

Cármen Lúcia, presidente do TSE, vota em Belo HorizonteReprodução do Instagram / TRE-MG

Publicado 06/10/2024 09:50 | Atualizado 06/10/2024 10:01

Rio - Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia votou, na manhã deste domingo (6), no Colégio Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). A também ministra do Supremo Tribunal Federal (STf) chegou ao local antes mesmo da abertura dos portões, às 8h.

Ao deixar a cabine de votação, Cármen falou sobre a importância da democracia. "É importante Belo Horizonte ter um governante e representantes que o povo escolheu", disse ela, de acordo com o "Estado de Minas".

Acompanhada de Ramom Tacio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Cármen visitou o teste de integridade - de verificação da confiabilidade das urnas eletrônicas-, em Minas Gerais.