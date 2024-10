Ricardo Nunes acompanhado de Tarcísio - Reprodução/CNN

Ricardo Nunes acompanhado de TarcísioReprodução/CNN

Publicado 06/10/2024 11:23

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), votou na manhã deste domingo (6), na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva, na Zona Sul da capital.

Ele chegou acompanhado da mulher e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), um de seus grandes aliados, além do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Tenho muito orgulho de votar aqui, nessa escola, pois estudei aqui e sempre foi um colégio muito bom", disse o prefeito após sair da cabine.

Nunes lembrou ainda que o processo eleitoral na cidade foi marcado por muitos episódios de violência, mas que "a maioria absoluta dessa cidade (São Paulo) repudia o ataque e as mentiras contadas pelo outro candidato".

O candidato agradeceu pelo apoio de Tarcísio e disse que tem "consciência que fizemos muito, mas ainda tem muito mais a ser feito".

Pesquisa do Datafolha divulgada no sábado (5) com os votos válidos da disputa para prefeito de São Paulo mostra o Ricardo Nunes (MDB) em segundo lugar, com 26%, empatado com Pablo Marçal (PRTB) e atrás de Guilherme Boulos (PSOL), com 29%.