Eleições municipais das 8h às 17h ( horário de Brasília) deste domingo (6) - Divulgação/Reprodução simulador TSE

Eleições municipais das 8h às 17h ( horário de Brasília) deste domingo (6)Divulgação/Reprodução simulador TSE

Publicado 06/10/2024 15:35

Rio - A aposentada Raimunda Rosa, de 98 anos, eleitora da cidade de Natal, compareceu logo no começo da manhã, neste domingo, para votar nas Eleições Municipais da sua cidade. Sem a obrigatoriedade de ir às urnas há 27 anos, ela defendeu a importância de comparecer e realizar o ato cívico.

"É um dever sagrado de todos nós trabalhar pelo nosso Brasil. Eu faço questão de votar toda eleição", disse Raimunda, que estava acompanhada da sua filha, em entrevista ao portal "G1".



A eleitora deu seu voto para vereador e prefeito na Escola Estadual Walfredo Gurgel, no bairro Candelária, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. A obrigatoriedade do voto começa aos 18 anos e termina aos 70 anos. Porém, o voto é facultativo para quem tem 16 e 17 anos e também para quem já passou das sete décadas.



De acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o número de eleitores aptos a votar entre 16 e 24 anos no Rio Grande do Norte é de 366.817. Já entre 70 e 89 anos, são 233.890 eleitores. Com 100 anos ou mais, são 941 eleitores.



A pesquisa "Quaest" divulgada no último sábado indica que Paulinho Freire (União Brasil) e Carlos Eduardo (PSD) vão disputar o segundo turno na capital potiguar. O primeiro tem 37% contra 35% do segundo. Na terceira posição aparece Natália Bonavides (PT) com 25%. Rafael Motta (Avante) tem 3%; Nando Poeta (PSTU) e Hero (PRTB) não chegaram ao 1%.

A pesquisa Quaest foi realizada presencialmente com 1.000 pessoas de 16 anos ou mais em Natal, nos dias 4 e 5 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RN-09512/2024. A margem de erro é de 3 pontos, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.