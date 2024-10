Vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) - Sergio Lima / AFP

Publicado 06/10/2024 20:47 | Atualizado 07/10/2024 00:25

Rio - O vereador Carlos Bolsonaro (PL) recebeu 130.480 votos neste domingo (6) e bateu um recorde histórico, tornando-se o vereador com maior votação na história do Rio. A antiga marca também pertencia ele, que teve 106.657 votos em 2016.

O primeiro mandato de Carlos aconteceu após as eleições de 2000, quando chegou na Câmara dos Vereadores do Rio com apenas 17 anos. Após a sexta reeleição, o político se mantém entre os 51 parlamentares que ocuparão a Casa do Povo em 2025.

Nas eleições para a Prefeitura do Rio, Eduardo Paes (PSD), de 54 anos, venceu a disputa e segue no comando da cidade pelos próximos quatro anos. Ele teve mais de 1,8 milhão de votos, o equivalente a 60,47% do total. O deputado estadual e ex-secretário da Casa Civil da capital Eduardo Cavaliere (PSD) será o vice-prefeito.