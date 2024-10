Ramagem recebeu apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa para Prefeitura do Rio - Divulgação

Publicado 06/10/2024 22:11

Rio - Alexandre Ramagem (PL), segundo colocado na disputa ao cargo de Prefeito do Rio, disse, em entrevista coletiva na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na noite deste domingo (6), que está satisfeito com o desempenho na eleição. O candidato recebeu 948.631, o que corresponde a 30,81% dos eleitores.

"Estamos muito satisfeitos e felizes com o nosso desempenho. As pesquisas colocavam o porcentual do atual prefeito com mais do que o dobro dos nossos votos e não foi isso que as eleições demonstraram. Foi um trabalho que começamos no início do ano e o porcentual que se apresentava era de 2%. Agora fechamos com quase 31%, que é um percentual de segundo turno que se verifica em outras capitais pelo Brasil", avaliou.





"Nós viemos para a eleição com o intuito de ganhar, não para marcar posição. Estivemos em contato com a população em todas as regiões da cidade. Nós, que chegamos com grande desconhecimento, conseguimos pautar os temas da eleição que foram a criminalidade e a violência. Agradeço a todos os eleitores, aos quase 1 milhão de votos que recebemos. Mostramos que viemos fortes e estamos formando um bloco de oposição como há muito tempo não se via, que vai mostrar para a população como se deve governar e criticar uma gestão que endividou a cidade e gastou deficitariamente. Vamos acompanhar e fiscalizar os gastos do próximo mandato", comentou.



Pela manhã, Ramagem destacou que se a campanha tivesse mais tempo, ele disputaria o segundo turno. Apesar do resultado não ter sido o esperado, o candidato entendeu que sua campanha deixou um impacto positivo."Nós viemos para a eleição com o intuito de ganhar, não para marcar posição. Estivemos em contato com a população em todas as regiões da cidade. Nós, que chegamos com grande desconhecimento, conseguimos pautar os temas da eleição que foram a criminalidade e a violência. Agradeço a todos os eleitores, aos quase 1 milhão de votos que recebemos. Mostramos que viemos fortes e estamos formando um bloco de oposição como há muito tempo não se via, que vai mostrar para a população como se deve governar e criticar uma gestão que endividou a cidade e gastou deficitariamente. Vamos acompanhar e fiscalizar os gastos do próximo mandato", comentou.Pela manhã, Ramagem votou no Colégio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, ao lado de Jair Bolsonaro, da mulher, Rebeca Ramagem, de outras lideranças e de apoiadores. Depois, o deputado federal acompanhou as votações do vereador Carlos Bolsonaro (PL), no mesmo bairro, e do ex-presidente do país, na Vila Militar, em Deodoro.

Paes reeleito

prefeito Eduardo Paes (PSD), de 54 anos, foi reeleito, neste domingo (6) , e segue no comando da cidade pelos próximos quatro anos. Ele teve mais de 1,8 milhão de votos, o equivalente a 60,47% do total. O deputado estadual e ex-secretário da Casa Civil da capital Eduardo Cavaliere (PSD) será o vice-prefeito.

Será a quarta vez que Paes governará a capital, se tornando o prefeito com mais tempo no cargo. O atual prefeito acompanhou a apuração dos votos ao lado da mulher e a equipe de campanha na residência oficial da Prefeitura do Rio, a Gávea Pequena.

"Se vocês acharam que os meus três mandatos foram bons, vocês não imaginam o que eu vou fazer no quarto. Queria muito agradecer ao povo dessa cidade. Acho que essa eleição é aquilo que a gente deseja para o Brasil. A gente mostrou nessa eleição que da para juntar muita gente e construir uma coisa melhor para o país", disse o prefeito reeleito momentos depois da confirmação do resultado. Paes também agradeceu o apoio do presidente Lula durante a campanha. "Nós cariocas reconhecemos o carinho que você tem com essa cidade", disse.

Resultados

Com 100% das urnas apuradas, Paes somou 1.861.856 votos, ou 60,47% dos válidos. Alexandre Ramagem (PL), que aparecia em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, obteve 948.631 votos (30,81%). Brancos (4,39%) e nulos (7,06%) somaram 398.109 votos. Confira a lista completa:

- Eduardo Paes (PSD) - 60,47% (1.861.856 votos)

- Alexandre Ramagem (PL) - 30,81% (948.631 votos)

- Tarcísio Motta (Psol) - 4,20% (129.344 votos)

- Marcelo Queiroz (PP) - 2,44% (74.996 votos)

- Rodrigo Amorim (União Brasil) - 1,11% (34.117 votos) Anulado Sub Judice

- Carol Sponza (Novo) - 0,66% (20.351 votos)

- Juliete Pantoja (UP) - 0,22% (6.828 votos)

- Cyro Garcia (PSTU) - 0,08% (2.453 votos)

- Henrique Simonard (PCO) - 0,02% (595 votos)