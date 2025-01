Polícia Militar nos pontos de revistas do Réveillon de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Divulgação/Governo do Rio

Polícia Militar nos pontos de revistas do Réveillon de Copacabana, na Zona Sul do RioDivulgação/Governo do Rio

Publicado 01/01/2025 12:20 | Atualizado 01/01/2025 12:22

Rio - A chegada de 2025 na cidade do Rio contou com um forte esquema das forças de segurança para oferecer uma virada de ano tranquila para os mais de cinco milhões de cariocas e turistas. Somente em Copacabana e no Leme, na Zona Sul, foram 2,6 milhões de pessoas presentes, segundo a gestão da cidade. Nos pontos de revista localizados nas ruas de acesso às praias, os agentes da Polícia Militar recolheram 234 objetos perfurocortantes, apreenderam duas armas de gel e recuperaram 17 aparelhos celulares. Cinco suspeitos foram detidos e dois adolescentes foram apreendidos.

Durante os festejos, uma criança foi encontrada com auxílio do reconhecimento facial e encaminhada ao Conselho Tutelar. Os policiais do 19º Batalhão de Polícia Militar, próximo à Praça Demétrio Ribeiro, também detiveram um homem que fazia uso de drogas dentro de um ônibus e dois suspeitos que estavam comercializando entorpecentes na Avenida Atlântica, em Copacabana. Um adolescente que estava foragido da justiça também foi apreendido. As ocorrências foram encaminhadas para a 12ª (Copacabana).

Já a Polícia Civil contou com um importante reforço tecnológico para monitoramento e registro das ocorrências, além dos 3.650 agentes atendendo demandas do público durante a festividade. Foram instaladas, ainda, Centrais de Monitoramento em quatro delegacias da Zona Sul: 12ª DP (Copacabana), 13ª DP (Ipanema), 14ª DP (Leblon) e Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

O esquema especial de segurança para as festividades segue em andamento ao longo desta quarta-feira (1º).

Afogamentos em Copacabana

O Corpo de Bombeiros contabilizou 65 ocorrências em todo o estado durante as festividades. A corporação realizou 33 socorros marítimos e 32 terrestres. Em Copacabana foi registrada a maior parte dos atendimentos. Foram 45 salvamentos, sendo 29 no mar. A prevalência dos casos de afogamentos se deu nos postos 3 e 2,5, próximos do palco principal do evento. Por terra, os militares atuaram em 16 salvamentos.



O pico das ocorrências terrestres atendidas no estado aconteceu após a virada do ano, por volta das 2 horas da manhã. Além de Copacabana (16), Cabo Frio (6) e Barra da Tijuca (2) também lideraram o ranking dos atendimentos realizados por terra, incluindo eventos clínicos, salvamentos de pessoas, colisões e acidentes diversos.



Em Barra de Guaratiba, a corporação busca, nesta quarta-feira (1º), por um homem que teria submergido após um mergulho na virada do ano, na Estrada da Barra de Guaratiba, 9980. As equipes atuam desde as primeiras horas de 2025 na ocorrência, com apoio de aeronaves, embarcações, guarda-vidas e mergulhadores.

Força-tarefa da Prefeitura do Rio

Ao todo, 8.358 agentes municipais de 11 órgãos atuaram no Réveillon da cidade do Rio, com serviços de ordenamento urbano, segurança, trânsito, transportes, saúde, assistência social e limpeza. A prefeitura montou uma base para atender à população. Confira o balanço das ações dos órgãos da prefeitura do Rio:

Ordem Pública

A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal realizaram ações de ordenamento, fiscalização e fluidez de trânsito na festa de Réveillon. Em Copacabana, os agentes realizaram a apreensão de cerca de 1.700 itens de ambulantes irregulares, entre eles bebidas diversas, garrafas de vidro e outras grandes estruturas. As equipes desfizeram mais de 50 acampamentos e quatro tentativas de cercadinhos. As ações também renderam a apreensão de três botijões de gás e sete churrasqueiras.



Os agentes também apreenderam 280 mesas e cadeiras plásticas em um quiosque que estavam armazenando o material em área pública e seriam usados para a festa de réveillon.



Nas fiscalizações de trânsito foram aplicadas 830 infrações e 57 remoções de veículos estacionados irregularmente. Já nas fiscalizações de táxis e transportes por aplicativos foram aplicadas 236 autuações por infrações variadas, sendo cinco por cobrança no tiro.



Um homem foi preso por agentes da Seop por furtar o celular de um turista. As equipes foram acionadas pela vítima e conseguiram identificar o local que o aparelho estava por meios do gerenciador de localização do telefone. Ao chegarem ao local, encontraram o aparelho enterrado na areia. O telefone foi recuperado e a ocorrência registrada na 14ª DP (Copacabana.



Ao longo da tarde do dia 31 a Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal removeram uma ambulância que servia como depósito irregular de bebidas e móveis de algum estabelecimento comercial na rua Constante Ramos, em Copacabana, na tarde desta terça-feira (31). Até o momento, nenhum responsável foi identificado e autuado.

Saúde

O esquema especial de atendimento montado pela Secretaria de Saúde do Rio na orla de Copacabana, composto por quatro postos médicos, atendeu 501 pessoas das 17h30 do dia 31 até as 5h do dia 1° de janeiro. Oitenta pacientes precisaram ser transferidos para hospitais da rede para cuidados mais complexos. A maioria dos pacientes apresentou mal-estar, traumas (quedas, pancadas, cortes) ou intoxicação etílica.

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) também realizou vistorias para garantir as condições higiênico-sanitárias dos alimentos fornecidos pelos quiosques na praia de Copacabana.

Comlurb

A Comlurb removeu 980 toneladas de resíduos no Réveillon 2025, sendo 508 toneladas apenas em Copacabana. As praias da Barra da Tijuca e do Receio dos Bandeirantes somaram juntas 180 toneladas. A Praia de Sepetiba contabilizou 17,5 toneladas.



A Companhia contou com 5 mil garis em sua megaoperação especial de limpeza, distribuídos em todos os pontos de festejo, que trabalharam com apoio de 400 veículos e equipamentos. Foram disponibilizados mais de 8 mil contêineres e caixas metálicas em toda a orla da cidade.

Às 10h do primeiro dia do ano as pistas já estivessem limpas, com tudo lavado e desodorizado, e a Avenida Atlântica liberada ao público para curtir a área de lazer.



Só para a tradicional festa em Copacabana, foram 2 mil garis, 160 veículos e 70 equipamentos. A Comlurb realizou ainda a limpeza dos quatro postos médicos instalados para a festa: na Rua Duvivier (Praça do Lido), na Rua República do Peru, na Rua Santa Clara, e entre as Ruas Xavier da Silveira e Bolívar, sendo dois profissionais em cada posto.



Entre os veículos utilizados na limpeza dos pontos de festejo, estão: caminhões compactadores, varredeiras de grande porte e pipas d água para lavagem das vias com água de reuso e uma mistura de detergente e hipoclorito. Já os equipamentos, destacam-se: pás mecânicas, varredeiras de médio porte, minivarredeiras, tratores de praia com implementos traseiros para peneiramento da areia e mini máquina de limpeza de praia que atinge os pontos na areia em que o trator não consegue chegar.



Além de Copacabana, houve operação especial em praticamente toda a orla da cidade, com destaque para Praia do Flamengo, Leblon, São Conrado, Praia de Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Barra da Tijuca, Recreio, Ilha do Governador e Ilha de Paquetá, além do Piscinão de Ramos. Este ano, a festa incluiu, além do Parque Madureira e Praça Santa Emiliana, na Penha, as novas áreas de lazer entregues à população do Rio este ano: Parque Oeste (Inhoaíba) e Parque Realengo.



Centro de Operações



O Centro de Operações Rio (COR) realizou o monitoramento do Réveillon em todos os pontos da cidade. Somente em Copacabana, foram mais de 240 câmeras para acompanhar a chegada e a saída do público, além dos principais bloqueios de trânsito. O COR montou uma base avançada no bairro com seis operadores e um coordenador de cidade, que monitoraram somente imagens do bairro e fizeram o acionamento imediato de equipes operacionais em caso de emergências. Dois drones foram utilizados para fazer imagens da movimentação nos três palcos e nos acessos ao bairro de Copacabana.



Mais de 100 operadores de diversas secretarias e de órgãos operacionais da Prefeitura do Rio deram plantão na sede do COR, na Cidade Nova, e tiveram uma visão geral das festas realizadas pela cidade.

Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social realizou 3.843 atendimentos de crianças e adolescentes, resultando em 13 acolhimentos. Também foram realizados 204 atendimentos de adultos, com oito acolhimentos. Esses dados não incluem os palcos Madureira, Paquetá e Praia do Flamengo, que está em processo de finalização dos números.



CET-Rio



O trânsito ocorreu como o como planejado. Os bloqueios foram realizados nos horários previstos e a liberação dos acessos a Copacabana aconteceu às 5h como programado. Foram observadas algumas retenções pontuais em Botafogo e na Lagoa nas proximidades dos pontos de acesso ao bairro, especialmente nos horários previstos para a execução dos bloqueios, sem gerar reflexos maiores no trânsito da cidade. previstos para execução dos bloqueios, sem gerar reflexos maiores no trânsito da cidade.

220 mil embarques no MetrôRio

O MetrôRio registrou 220 mil embarques de passageiros no sistema durante a operação de réveillon 2025, sendo 104 mil na ida e 116 mil na volta da festa da virada em Copacabana. A concessionária vendeu 169 mil bilhetes especiais. As estações de maior movimento na ida ao evento foram Jardim Oceânico, com 12 mil embarques; seguida por Pavuna, Central e Botafogo.



Na volta para casa, a estação com mais registro de passageiros foi Siqueira Campos/Copacabana, com 51 mil embarques. A maior movimentação registrada na estação foi entre 02h e 03h da madrugada do dia 1º, com 12 mil embarques.



Durante o esquema especial de réveillon, as linhas 1, 2 e 4 funcionaram normalmente, sem intercorrências.