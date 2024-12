Bilhete digital especial para a noite de Réveillon, válido apenas para essa data e sem possibilidade de reembolso ou uso posterior - Divulgação/MetrôRio

Bilhete digital especial para a noite de Réveillon, válido apenas para essa data e sem possibilidade de reembolso ou uso posteriorDivulgação/MetrôRio

Rio - O MetrôRio anunciou que os bilhetes especiais para o transporte durante o réveillon em Copacabana estão esgotados. A venda foi encerrada às 14h desta terça-feira (31). Para os usuários que ainda pretendem utilizar o sistema durante a festa da virada, a única opção será o bilhete digital, acessado por QR Code, que poderá ser usado para embarcar a partir das 19h desta terça até as 5h de quarta-feira (1º).



A concessionária reforçou que, como em anos anteriores, a venda de bilhetes digitais foi organizada por faixas de horário para garantir maior conforto e segurança aos passageiros. Dessa forma, o sistema consegue acomodar com tranquilidade a grande demanda esperada para a noite de Réveillon. A venda de bilhetes especiais começou no dia 9 de dezembro e, além da versão digital, também incluiu vendas presenciais nas bilheteiras, que ocorreram até o dia 24 de dezembro. Estes bilhetes só são válidos para a noite de Réveillon e não podem ser reembolsados ou utilizados em outra data.



Ainda nesta terça-feira (31), a partir das 19h, não será possível utilizar os cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais (Bilhete Único e Vale-Transporte), nem o pagamento por aproximação (NFC). Esses cartões só poderão ser utilizados até as 18h59 e retornarão à sua funcionalidade normal a partir das 7h de quarta-feira, 1º de janeiro, quando o metrô voltará a operar no horário de feriado, das 7h às 23h.

Confira com usar o bilhete de réveillon



1 - Vá até o site ou aplicativo do MetrôRio e acesse “RÉVEILLON 2025”.



2 - Clique no botão "ACESSAR BILHETES COMPRADOS".



3 - Selecione o seu bilhete especial clicando no ícone de QR CODE.



4 - Aproxime o seu bilhete do leitor de QR CODE na catraca.



5 - E para quem optou pelo bilhete físico, basta usar a versão impressa ou uma foto legível no leitor de QR Code na catraca.

Os passageiros que já garantiram seus bilhetes especiais devem se preparar para uma operação especial do MetrôRio, que tem como objetivo proporcionar maior agilidade e conforto para os milhões de foliões que irão comemorar a chegada de 2024 em Copacabana.