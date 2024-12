Homem foi preso por agentes do Centro Presente - Divulgação

Publicado 31/12/2024 17:23 | Atualizado 31/12/2024 18:26

Rio - Um homem de 35 anos foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (31), no Centro, após pichar uma estátua com símbolos nazistas. Ele responderá pelos crimes de dano qualificado, desacato e apologia ao nazismo.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), agentes do Centro Presente passavam pela Avenida Rio Branco, próximo à Rua do Ouvidor, quando flagraram o criminoso realizando a pichação. A pasta disse que o homem reagiu de forma agressiva à abordagem, ofendendo os agentes.

Com o criminoso foram apreendidas duas facas e uma caneta permanente, usada para fazer as pichações.



De acordo com os registros policiais, o homem já possui duas anotações criminais, sendo uma por furto e outra por embriaguez ao volante.



Ele foi conduzido para a 4ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante pelos crimes. O caso segue sob investigação.