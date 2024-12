Jorge Mayko Leite Bastos foi preso por agentes do Niterói Presente - Divulgação

Publicado 31/12/2024 17:46 | Atualizado 31/12/2024 18:42

Rio - Policiais da Operação Segurança Presente prenderam, na manhã desta terça-feira (31), Jorge Mayko Leite Bastos, de 24 anos, suspeito de tentar matar um ciclista, em Niterói, na Região Metropolitana.

De acordo com a Secretaria de Estado de Governo (Segov), uma equipe do Niterói Presente foi abordada pela vítima, de 27 anos, que estava coberta de sangue e com diversas lesões pelo corpo. O homem disse aos policiais que havia sido agredido enquanto conduzia sua bicicleta.

Próximo do local, os agentes encontraram Jorge, que confessou o crime durante a abordagem.

A vítima foi socorrida por bombeiros e encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), ainda em Niterói. Ela ficou com diversas lesões no rosto e sangramento na cabeça. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o homem recebeu atendimento e já teve alta.

O suspeito, que já possui antecedentes por tráfico de drogas, foi levado para a 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso.