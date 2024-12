Médica Gisele Mendes foi socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico, mas não resistiu - Reprodução

Médica Gisele Mendes foi socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico, mas não resistiuReprodução

Gisele Mendes Souza e Mello, de 55 anos, é a 105ª pessoa Rio - A Capitão de Mar e Guerra Médica, de 55 anos, é a 105ª pessoa atingida por bala perdida no Grande Rio em 2024, segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Das 105 vítimas de bala perdida, 23 pessoas morreram e 82 ficaram feridas. Ao todo, 60 foram atingidas durante ações policiais.

A militar Gisele foi baleada enquanto participava de um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha do Hospital Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio. Ela foi atingida na cabeça e chegou a ser levada para a sala de cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os tiros foram disparados durante uma operação policial próxima ao local. Ela será sepultada nesta quinta-feira (12) de forma privada, apenas com a presença de familiares, amigos e colegas da Força Naval.

Alessa Brasil Vitorino, de 30 anos, também entrou para esta estatística na segunda-feira (9). Ela morreu após ser atingida por uma bala perdida no Complexo da Maré , na Zona Norte, no momento em que policiais civis e militares realizavam uma nova fase da Operação Torniquete.

Alessa levava uma amiga para a comunidade Vila do João no momento em que foi atingida nas costas. A mulher foi sepultada na tarde desta quarta-feira (11), no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.