Expectava é que tempo melhore de quinta para sexta-feira, mas volte a piorar no fim de semana - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Expectava é que tempo melhore de quinta para sexta-feira, mas volte a piorar no fim de semanaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/12/2024 20:04 | Atualizado 11/12/2024 20:16

Rio - A instabilidade registrada na cidade ao longo desta quarta-feira (11) deve seguir afetando o tempo ao longo dos próximos dias. Nesta quinta-feira (12), há expectativa de chuva fraca e isolada ao longo do dia e céu nublado.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a variação da condição do clima nesta quinta ainda será o resultado da chegada de ventos úmidos do oceano registrada nos últimos dias. Com o fenômeno, a temperatura máxima na capital será de 30°C e a mínima de 18°C.

A chuva fraca e isolada esperada deve cair durante a madrugada. Na manhã, o céu ficará parcialmente nublado. O tempo deve melhorar durante a tarde com a dissipação das nuvens.

Na sexta-feira (13), o tempo deve estar mais estável, com a elevação da temperatura e sem previsão de chuva. Durante o fim de semana, a chuva deve voltar com pancadas isoladas e ventos de intensidade moderada e forte.