Bandidos tentam retirar corpo do PM Marco Antônio Matheus Maia de dentro de carroReprodução/TV Globo

Publicado 11/12/2024 19:52 | Atualizado 11/12/2024 19:59

Rio - Um homem armado foi preso, nesta quarta-feira (11), na mesma rua onde aconteceu o assassinato do policial militar Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos , em um dos acessos a comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) detiveram o suspeito, que estava com uma pistola, durante patrulhamento pela Rua Orica. O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 38ª DP (Brás de Pina).

Posteriormente, ele foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para prestar depoimento. A PM informou que ainda não há a confirmação de que ele participou do homicídio do PM, ocorrido no dia 3 deste mês.

Relembre o caso

Na tarde de 3 de dezembro, Marco estava passando de carro na Rua Orica, um dos acessos à comunidade do Quitungo, quando foi atacado a tiros por um grupo de bandidos. Informações iniciais apontam que o PM estava a caminho de uma unidade de saúde que fica próximo ao local onde foi assassinado.

Em seguida, os criminosos abandonaram o carro do militar ladeira abaixo com ele dentro. Após o veículo do militar descer a rua, suspeitos ainda tentaram remover o corpo do sargento de dentro do automóvel. A DHC segue investigando a morte.

Em 2020, o agente já havia sido baleado na testa durante uma operação na Vila Aliança , na Zona Oeste. Há quatro anos, Marco foi filmado sendo carregado nas costas por um colega de farda depois de ser atingido. Os dois deixaram a comunidade a pé e desarmados durante uma operação. Os vídeos do resgate tiveram grande repercussão na época. Maia, que sofreu diversos ferimentos, incluindo um tiro de raspão na testa, ficou internado no Hospital Central da PM, no Centro do Rio.

PM foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap , na Zona Oeste, no dia 5 de dezembro. "Um guerreiro que, com coragem e dedicação, honrou a farda da Polícia Militar até seu último dia. Homem comum, mas que através de atos extraordinários foi promovido pela bravura, sendo reconhecido por seus feitos heroicos em uma ocorrência no 14º BPM, em 2021. Hoje, prestamos nossa homenagem a este irmão de farda que sacrificou sua vida em prol da segurança e da paz da sociedade. Seu legado de bravura e serviço jamais será esquecido", publicou o 41º BPM (Irajá), onde ele era lotado.