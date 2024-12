Sargento Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos, estava de folga quando foi morto por criminosos - Divulgação

Publicado 05/12/2024 22:16

Rio - O policial militar Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos, foi enterrado na tarde desta quinta-feira (5), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Na terça-feira, o agente foi atacado a tiros por criminosos em um dos acessos da comunidade do Quitungo, na Zona Norte. Em seguida, os bandidos abandonaram o carro do militar ladeira abaixo com ele dentro.

Nas redes sociais, o 41º BPM (Irajá), do qual Marco era lotado, publicou uma homenagem ao sargento. A postagem inclui um vídeo de quando o PM foi baleado de raspão na testa e precisou sair carregado nas costas por um colega de farda durante uma operação na Vila Aliança, em 2020. As imagens tiveram grande repercussão na época.

"Um guerreiro que, com coragem e dedicação, honrou a farda da Polícia Militar até seu último dia. Homem comum, mas que através de atos extraordinários foi promovido pela bravura, sendo reconhecido por seus feitos heroicos em uma ocorrência no 14º BPM, em 2021. Hoje, prestamos nossa homenagem a este irmão de farda que sacrificou sua vida em prol da segurança e da paz da sociedade. Seu legado de bravura e serviço jamais será esquecido", publicou o 41º BPM (Irajá).







Na tarde de terça-feira, Marco estava passando de carro em um dos acessos do Quitungo quando foi atacado a tiros por bandidos . Informações iniciais apontam que o PM estava a caminho de uma unidade de saúde que fica próximo ao local onde foi assassinado.

Após o veículo do militar descer ladeira abaixo, bandidos tentaram remover o corpo do sargento de dentro do automóvel. O Globocop, da TV Globo, flagrou a cena e as imagens estão sendo analisadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.

Maia, que estava na corporação há 13 anos, não fazia parte da operação que aconteceu no Complexo da Penha