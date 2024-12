Corpo foi encontrado na Rua Álvaro de Oliveira - Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/12/2024 19:47 | Atualizado 05/12/2024 20:16

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investigam a morte de um homem no bairro do Anil, na Zona Oeste do Rio. A vítima, que não teve a identificação divulgada, foi encontrada por moradores, que acionaram a Polícia Militar.

Os agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) chegaram no local, próximo da comunidade Buraco Quente, e isolaram a área para a perícia da DHC. O corpo estava na Rua Álvaro Gomes, que é paralela à Rua Araticum, conhecida como "Rua da Morte".

A via passou a ser conhecida por esse nome por se tornar palco de uma disputa territorial entre a milícia e o Comando Vermelho desde 2022. Nos nove primeiros meses de 2023, foram registrados 17 homicídios apenas na Rua Araticum.