Prisão foi realizada por agentes da 35ª DP (Campo Grande) - Google Street View

Publicado 05/12/2024 17:27 | Atualizado 05/12/2024 17:34

Rio - Flávia Alessandra de Sousa Pessoa, de 21 anos, foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (4), enquanto ela tentava aplicar um golpe em um idoso, em Campo Grande, na Zona Oeste.

A mulher se apresentava às vítimas como funcionária da Farmácia Popular, com a intenção de coletar dados bancários e uma foto da vítima, sob o pretexto de oferecer medicamentos com descontos.

De acordo com os agentes da 35ª DP (Campo Grande), a prisão foi feita quando Flávia estava em posse de um formulário falsificado, com carimbo do Governo Federal, e duas caixas de medicamentos. Ela foi autuada por associação criminosa e estelionato.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e vítimas, além de apurar as intenções de Flávia com os dados bancários do idoso.