Publicado 06/12/2024

Na Manchete, Venda de bilhetes do Metrô para a noite de Ano Novo começa na segunda-feira

Em Rio, PM combate guerra de facções na Zona Norte e faz sete prisões

Menina que teve a cadeira roubada ganha equipamento de doação

Língua negra aparece na Praia de Copacabana, mas Inea diz que é coloração escura é consequência das fortes chuvas

No Ataque, Flu precisa de um empate para se livrar do Z-4

Fifa sorteia grupos para o Mundial de Clubes de 2025

Em Economia, Lojistas cariocas projetam 4% de aumento nas vendas no Natal

No D, Tradicional Trem do Samba leva alegria amanhã, da Central do Brasil a Oswaldo Cruz