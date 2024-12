O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) - Divulgação

O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) Divulgação

Publicado 05/12/2024 19:53 | Atualizado 05/12/2024 20:05

Rio - Dois homens armados foram presos na tarde desta quinta-feira (5), em Xavantes, Belford Roxo, na Baixada Fluminense, após serem flagrados em um carro roubado.

Agentes do 39º BPM (Belford Roxo) faziam um patrulhamento na região quando se depararam com a dupla suspeita.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma pistola e um celular dentro do veículo, itens que foram apreendidos. Os suspeitos foram encaminhados à 54ª DP (Belford Roxo), onde o crime foi registrado.

O caso acontece no mesmo bairro em que, no último domingo (1°), um ataque a tiros deixou quatro mortos. Douglas de Moura Costa, de 39 anos, Carlos Augusto Soares Batista, 39, Leandro Marciano Azevedo, 31, e Robert de Paula, 28, celebravam o titulo do Botafogo na Libertadores, em um bar, e foram alvos de disparos. Um outro homem também ficou ferido.