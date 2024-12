Liliane Loiola está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 05/12/2024 17:54 | Atualizado 05/12/2024 17:56

Rio - Liliane dos Santos Loiola, de 31 anos, considerada desaparecida pela família, foi encontrada internada, com marcas de facadas, no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, nesta quarta-feira (4). A Polícia Civil investiga uma possível tentativa de feminicídio.

Familiares da vítima suspeitam que o companheiro de Liliane é o responsável pelos ferimentos. A mulher foi vista com o homem na noite do último domingo (1º) no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, também na Baixada. Eles teriam saído para comprar bebidas em um mercado da região e ela desapareceu logo depois.

O portal Desaparecidos do Disque Denúncia chegou a divulgar uma foto de Liliane solicitando informações sobre seu paradeiro. Nesta quarta-feira (4), a família da mulher recebeu uma ligação informando que ela estava internada no HMAPN depois de ser esfaqueada três vezes.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, Liliane deu entrada na unidade às 1h35 de segunda-feira (2), após ser transferida de uma unidade de saúde de Belford Roxo, com múltiplas lesões de perfuração por arma branca nas regiões do tórax e dorso. Ela passou por avaliação, com realização de exames, e segue internada com quadro estável.

Segundo a Polícia Civil, o Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), investiga o caso. Uma equipe vai ouvir a vítima e agentes realizam outras diligências para apurar o ocorrido.