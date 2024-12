Luis André foi flagrado por câmeras de segurança enquanto cometia o crime - Reprodução / redes sociais

Publicado 05/12/2024 16:44 | Atualizado 05/12/2024 17:36

Rio - A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva de Luis André da Silva Soares, acusado de espancar uma gata no Centro do Rio, na segunda-feira (2) . Ele foi flagrado por câmeras de segurança enquanto cometia o crime e acabou sendo detido por policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

A decisão, assinada pela juíza Rachel Assad da Cunha, ressalta que o acusado já teria agredido outros animais em mais de uma oportunidade, em plena via pública.

"Assim, evidente a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado como medida de garantia da ordem pública, sobretudo porque crimes como esse comprometem a segurança de moradores da cidade do Rio de Janeiro", informa um trecho da decisão.

Luis André foi filmado agredindo brutalmente a gata, na esquina da Rua Major Daemon com a Rua Acre. No vídeo, é possível vê-lo saindo de um carro, pegando o animal no colo e, em seguida, a socando quatro vezes na cabeça.

Em seguida, o homem coloca o animal no chão que, desnorteado, foge para debaixo do veículo em que ele estava. O caso aconteceu no último dia 23 e, segundo a Polícia Civil, o criminoso já havia agredido gatos no local em outras duas oportunidades, nos últimos dias 10 e 30. Nas gravações da primeira ocasião, ele é visto entrando com um deles no automóvel e saindo do local.

Durante as investigações, os agentes localizaram a proprietária do veículo que aparece nas imagens, que era alugado, e ela reconheceu Luís André. Com isso, ele passou a ser monitorado pelo setor de inteligência da especializada. Após diligências, ainda de acordo com a unidade, o criminoso foi encontrado na Rua Belfort Roxo, em Copacabana, Zona Sul, utilizando o mesmo carro e acabou preso em flagrante.

A gata agredida pelo homem foi resgatada, na manhã de terça-feira (3), por uma equipe do deputado federal Marcelo Queiroz (PP), e está sob cuidados veterinários em uma clínica, que constatou ferimentos na parte de trás no corpo, próximo ao rabo. Ela está disponível para adoção e os interessados podem entrar em contato pelo Instagram do parlamentar.