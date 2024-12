Tenentes das áreas citadas na Lei poderão ser promovidos ao cargo de coronel - Divulgação

Tenentes das áreas citadas na Lei poderão ser promovidos ao cargo de coronel Divulgação

Publicado 05/12/2024 20:03 | Atualizado 05/12/2024 20:14

Rio - O Governo do Estado sancionou, nesta quinta-feira (15), a lei que altera o efetivo do Corpo de Bombeiros do Rio. A nova legislação redistribui os agentes do quadro oficial da corporação nas áreas de Saúde, Administração, Especialistas (músicos e comunicações) e capelães. O objetivo do novo texto, segundo os Bombeiros, é garantir maior equilíbrio nas carreiras.

Com a mudança, haverá um aumento das vagas em cargos superiores, como coronel enfermeiro, coronel assistente social e major médico. Os cargos serão preenchidos pelos 1º tenentes dessas áreas. De acordo com o governador Cláudio Castro, a reestruturação é uma maneira de valorizar os profissionais.



"Garantimos um fluxo de carreira mais justo e eficiente. Nosso objetivo é valorizar os profissionais que dedicam suas vidas à proteção da população, fortalecendo a corporação e assegurando um serviço de excelência para todos os cidadãos", afirmou Castro.

Outra mudança prevista na lei diz respeito ao plano de carreira de soldados que agora podem chegar ao posto de tenente-coronel. Para o comandante-geral, Tarciso Salles, a lei sancionada corrige um problema antigo da categoria.

"O ajuste corrige discrepâncias históricas na distribuição de vagas entre os diversos quadros de oficiais, criando um fluxo de carreira mais eficiente e alinhado às necessidades da corporação", disse.