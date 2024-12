Servidores realizam ato na frente da Câmara de Vereadores do Rio - Armando Paiva / Agência O Dia

Servidores realizam ato na frente da Câmara de Vereadores do RioArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 05/12/2024 17:17 | Atualizado 05/12/2024 17:35

Rio - Servidores da rede de educação municipal realizam um ato, na tarde desta quinta-feira (5), na frente da Câmara de Vereadores do Rio, contra o Projeto de Lei Complementar (PLC) 186/024 , que modifica o estatuto da classe. O texto será votado em segunda discussão no plenário.

Em caso de aprovação na segunda votação, as emendas serão incorporadas. A redação final é apresentada aos vereadores para verificação. Na sequência, o documento é enviado ao prefeito Eduardo Paes (PSD), que tem quinze dias para sancioná-lo.

Enviado à Câmara pela prefeitura, o projeto altera o estatuto dos servidores municipais e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos educadores. A proposta que mais mobiliza os professores é a de contabilizar a carga horária em minutos, e não mais por hora trabalhada.

O PLC 186 também acaba com a licença especial, conhecida como licença-prêmio, para todos os servidores municipais, altera o prazo de estágio probatório para três anos e autoriza o parcelamento de férias, entre outras medidas.

A tentativa de modificar as leis que afetam o magistério resultou em uma greve na categoria, iniciada no dia 25 de novembro. Nesta quarta-feira (4), os professores da rede municipal decidiram seguir com a greve em assembleia realizada na quadra da São Clemente, na Cidade Nova, na região central do Rio.