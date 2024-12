O crime aconteceu nesta terça-feira (3) - Divulgação

O crime aconteceu nesta terça-feira (3) Divulgação

Publicado 05/12/2024 16:49 | Atualizado 05/12/2024 17:41





O crime aconteceu na última terça-feira (3). Segundo relatos das redes sociais, os homens foram alvos de bandidos armados com fuzis, no bairro Chacrinha.



Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, Bruno Carlos sofreu múltiplas perfurações e chegou a ser socorrido em estado gravíssimo, mas não resistiu. Já Bruno dos Santos morreu no local. Rio - Os ex-candidatos a vereadores Bruno dos Santos, o Mulinha, e Bruno Carlos, o Bruno Tesoura, foram sepultados na tarde desta quarta-feira (4), no Cemitério Municipal de Japeri. Os dois foram alvos de ataque em uma barbearia de Japeri, onde um idoso também acabou sendo baleado no braço.O crime aconteceu na última terça-feira (3). Segundo relatos das redes sociais, os homens foram alvos de bandidos armados com fuzis, no bairro Chacrinha.Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, Bruno Carlos sofreu múltiplas perfurações e chegou a ser socorrido em estado gravíssimo, mas não resistiu. Já Bruno dos Santos morreu no local.

Ivanir da Silva, de 78 anos, foi atingido no braço esquerdo, sofreu fratura exposta e passou por cirurgia de urgência. Ele permanece internado, nesta quinta-feira (4), com quadro de saúde estável.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou perícia e as investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime.