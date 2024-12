Fachada da casa de shows Circo Voador, na Lapa - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 05/12/2024 15:01 | Atualizado 05/12/2024 17:32

Rio - Com 42 anos de história, o Circo Voador, na Lapa, Região Central do Rio, é oficialmente Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio. O título foi concedido nesta quinta-feira (5), após decreto publicado no Diário Oficial do Estado e assinado pelo governador Cláudio Castro.

Eclética, a 'Nave' representa um símbolo musical e cultural do Rio, abrindo espaço tanto para artistas consagrados quanto para quem está despontando na cena. O Circo Voador também já serviu de palco para exibição de filmes e exposições, além de oferecer, anualmente, diversos projetos e cursos voltados para educação e cultura.

"O Circo Voador é muito mais do que um palco de shows. É um espaço de celebrações, de oportunidades, e que exerce um papel fundamental para a cultura do Rio de Janeiro", disse Cláudio Castro.

De acordo com a lei, a declaração como Patrimônio Cultural Imaterial não impede a realização de obras, reformas ou outras intervenções.

"O Circo Voador é mais do que um palco, é um símbolo de resistência e da efervescência cultural do Rio. Torná-lo Patrimônio Cultural Imaterial é garantir que sua história e sua importância sigam vivas para as futuras gerações. Nossa lei 1064/2024 é um marco para a valorização da cultura carioca e para o fortalecimento da nossa identidade", disse a deputada estadual Verônica Lima, autora da lei.

Mudança de endereço e fechamentos

Fundado em 15 de janeiro de 1982 por um grupo de artistas e produtores culturais, o Circo Voador fica em frente aos Arcos da Lapa — mas nem sempre se instalou no bairro mais boêmio da cidade. A primeira estrutura, em forma de lona, foi erguida na Praia do Arpoador, em Ipanema, na Zona Sul do Rio.

A "Nave" ficou na praia por três meses e estreou com um show de Moraes Moreira (1947-2020). O espaço recebeu artistas como Caetano Veloso e Chico Buarque, além dos então desconhecidos Blitz e Barão Vermelho e também foi lugar de apresentações teatrais e cursos de artes infantis e adultos. Em outubro do mesmo ano, veio a mudança para a Lapa.

Em 1996, a casa de shows teve seu alvará cassado pelo então prefeito César Maia e ficou sem funcionar até 2002. Depois de mais de sete anos fechado, o Circo Voador voltou a funcionar após vencer uma ação popular. A prefeitura havia demolido o espaço e foi obrigada a reconstruir o local, reinaugurado em 22 de julho de 2004.

Em fevereiro de 2022, o Circo acabou sendo interditado pelo Corpo de Bombeiros por estar com o certificado de vistoria anual vencido desde março de 2020. Desta vez, no entanto, o espaço ficou menos tempo fechado, tendo sido reaberto no dia 5 de março, após regularizar a situação.