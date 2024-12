Publicado 06/12/2024 00:00

Presidente da Comissão Europeia chega a Montevidéu para cúpula do Mercosul e anuncia que conclusão do acordo com UE está próxima. Enquanto isso, Macron reafirma que proposta é inaceitável. Resta saber se França terá força política para barrar pacto.

Não bastasse escassez de comida e inflação galopante, cubanos voltam a sofrer com queda do sistema elétrico. Na última quarta (4), país teve 3º apagão geral em menos de dois meses. Colapso é triste resultado de décadas de ditadura e exploração do povo.