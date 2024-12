A polícia localizou um ponto de distribuição clandestino de produtos falsificados - Divulgação / Polícia Civil

A polícia localizou um ponto de distribuição clandestino de produtos falsificadosDivulgação / Polícia Civil

Publicado 05/12/2024 22:22

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam quase dois mil produtos falsificados durante uma operação nesta quinta-feira (5), na Uruguaiana, Centro do Rio.

Durante as investigações, a polícia localizou um ponto de distribuição clandestino de produtos falsificados, especializado em acessórios eletrônicos, como capas de celular, carregadores e fones de ouvido. Os itens apreendidos, com marcas falsificadas de nomes conhecidos no mercado, estavam, na maioria, sem o selo da Anatel.

Agentes apreenderam mais de 1800 produtos Divulgação / Polícia Civil

Todo o material apreendido foi encaminhado para a perícia técnica, e os responsáveis pela distribuição dos produtos falsificados estão sendo investigados.

A polícia alerta que a comercialização desses produtos não só gera prejuízos financeiros, mas também coloca em risco a segurança dos consumidores, uma vez que esses itens não cumprem os padrões exigidos por normas nacionais e internacionais.