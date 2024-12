Kids pretos Rodrigo Azevedo e Mario Fernandes foram transferidos para Brasília - fotos de Reprodução

Publicado 05/12/2024 16:28 | Atualizado 05/12/2024 16:28

Rio - O Exército Brasileiro transferiu nesta quinta-feira (5) dois militares das Forças Especiais do Exército, intitulada "Kids Pretos". Os dois foram presos no Rio, há duas semanas , e levados a Brasília. A prisão aconteceu por suspeita de envolvimento na trama de um golpe de Estado em 2022, que incluia a morte do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

O General de Brigada Mário Fernandes embarcou pela manhã para a Base Aérea de Brasília. O Tenente-Coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo estava com previsão de poso para 16h50. Ambos serão encaminhados ao Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB).

A Polícia Federal investiga se os integrantes das Forças Especiais usaram técnicas militares para incitar a tentativa de golpe de Estado no país. No último dia 19, quatro militares foram presos, três deles integrantes dos "kids pretos", e um policial federal também foi detido.



- Hélio Ferreira Lima: militar com formação em Forças Especiais, os 'kids pretos';



- Rafael Martins de Oliveira: militar com formação em Forças Especiais, os 'kids pretos';



- Rodrigo Bezerra de Azevedo: militar com formação em Forças Especiais, os 'kids pretos';



- Mário Fernandes: general reformado que foi secretário executivo da Presidência da República no governo Bolsonaro e hoje é assessor do ex-ministro e deputado federal Eduardo Pazuello;



- Wladimir Matos Soares: policial federal.

Segundo as informações da PF, as investigações apontam que a organização criminosa se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico-militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022. Os investigados são, em sua maioria, militares com formação em Forças Especiais (FE).



Entre essas ações, foi identificada a existência de um detalhado planejamento operacional, denominado "Punhal Verde e Amarelo", que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022, voltado para matar os já eleitos presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).



De acordo com corporação, ainda estavam nos planos a prisão e execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que vinha sendo monitorado continuamente, caso o Golpe de Estado fosse consumado.



A PF destacou que o planejamento elaborado pelos investigados detalhava os recursos humanos e bélicos necessários para o desencadeamento das ações, com uso de técnicas operacionais militares avançadas, além de posterior instituição de um "Gabinete Institucional de Gestão de Crise".