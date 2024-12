Bruno Tesoura (E) e Bruno Mulinha (D) foram mortos a tiros em Japeri - Reprodução/Redes Sociais

Bruno Tesoura (E) e Bruno Mulinha (D) foram mortos a tiros em JaperiReprodução/Redes Sociais

Publicado 04/12/2024 09:47 | Atualizado 04/12/2024 09:51

Rio - Um ataque a tiros em uma barbearia deixou dois ex-candidatos a vereador mortos e um idoso ferido, em Japeri, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu nesta terça-feira (3) e, segundo relatos nas redes sociais, Bruno dos Santos da Costa Teixeira, de 40 anos, Bruno Carlos Barbosa Rezende, 36, e Ivanir da Silva, 78, foram alvos de homens armados com fuzis, no bairro Chacrinha.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 24ª BPM (Queimados) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio da Estrada Ary Schiavo e encontraram Bruno dos Santos da Costa Teixeira, conhecido como Bruno Mulinha, já sem vida. A área foi isolada para perícia e os PMs seguiram para o Hospital Municipal de Japeri, onde encontraram Bruno Carlos, o Bruno Tesoura, e Ivanir feridos, que foram transferidos ainda na noite de ontem para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense.

Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, Bruno Tesoura sofreu múltiplas perfurações em regiões do tórax, abdômen, pelve e braços. A vítima chegou ao hospital em estado gravíssimo, foi levado para uma cirurgia de emergência, mas não resistiu e acabou morrendo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Já Ivanir foi atingido no braço esquerdo, teve fratura exposta e passou por cirurgia de urgência. O idoso permanece internado, nesta quarta-feira (4), com quadro de saúde estável.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou perícia e as investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime. Bruno Mulinho, que era barbeiro, foi candidato a vereador de Japeri em 2016, pelo PTN, mas só teve 170 votos e não se elegeu. Já Bruno Tesoura concorreu nas eleições do município deste ano pelo MDB, teve 1.052 votos e também não conquistou o cargo. Até o momento, não há informações sobre o horário e local dos sepultamentos das vítimas.