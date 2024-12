PM reformado foi abordado pelos criminosos dentro do próprio carro - Reprodução / redes sociais

Publicado 04/12/2024 20:40 | Atualizado 04/12/2024 20:58

Rio - Um policial militar reformado foi alvo de uma tentativa de assalto nesta quarta-feira (4), em Piedade, Zona Norte do Rio. Durante a abordagem, o PM tentou escapar e acabou colidindo o carro na moto dos suspeitos, que conseguiram fugir.

Agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para a ocorrência, na Rua Adalgisa. No local, a vítima relatou que foi abordada pela dupla, mas conseguiu escapar ao bater contra a motocicleta dos criminosos. Os dois caíram no chão e conseguiram fugir, efetuando disparos durante a fuga. Ninguém foi atingido.

O policial reformado foi levado com ferimentos leves ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. A moto utilizada pelos suspeitos foi apreendida e encaminhada para a 24ª DP (Piedade), onde o caso foi registrado.