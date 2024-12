Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) - Arquivo / Agência O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 04/12/2024 19:18

Rio - Um corpo foi encontrado dentro de uma casa, nesta terça-feira (3), na Comunidade do Preventório, em Niterói, na Região Metropolitana. O cadáver estaria concretado no interior do imóvel.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver na comunidade localizada no bairro Charitas. No local, a equipe constatou o fato e acionou a perícia.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada e outras diligências estão em andamento para identificar a vítima e apurar a autoria do crime.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, ainda em Niterói.