Irritado, um dos criminosos aponta a arma e dispara várias vezes contra o veículoReprodução

Publicado 04/12/2024 18:06

Rio - Dois criminosos em uma moto tentaram roubar um carro na madrugada de terça-feira (4), na Tijuca, Zona Norte. Após o motorista negar abrir a porta, a dupla efetuou disparos na direção do veículo, que era blindado.

Imagens de câmeras de segurança da região flagraram o momento em que o carro se aproxima de uma garagem. Em seguida, dois homens armados aparecem e tentam abrir a porta do motorista. Apesar de conseguirem inicialmente alcançar a maçaneta, o condutor fecha rapidamente a porta e tranca o carro, frustrando a tentativa de roubo.

Veja o vídeo:

Criminosos atiram contra carro blindado durante assalto na Tijuca



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/ZfgqtyqhKN — Jornal O Dia (@jornalodia) December 4, 2024

Irritado, um dos criminosos aponta a arma e dispara várias vezes contra o veículo. No entanto, ao perceberem que o carro era blindado, a dupla desiste do assalto e foge do local.

Policiais militares do 6ºBPM (Tijuca) foram acionado e conduziram as vítimas até a 18ª DP (Praça da Bandeira), onde o caso foi registrado. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para identificar os autores.