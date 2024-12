Dom Orani Tempesta - Divulgação

Dom Orani TempestaDivulgação

Publicado 04/12/2024 22:45 | Atualizado 04/12/2024 22:46

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro será o palco, nesta quinta-feira (5), do Concerto da Unidade em homenagem aos 50 anos de sacerdócio de Dom Orani João Tempesta. O evento reunirá convidados, membros do clero e a comunidade local para celebrar a trajetória do Cardeal Tempesta, líder religioso e figura de destaque na sociedade carioca e no contexto nacional.

O concerto contará com apresentações de grandes nomes da música católica como Karen Keldani e Adriana Arydes, além da participação especial de Elba Ramalho. A noite será marcada pela música e pelo reconhecimento do ministério de Dom Orani na vida da cidade e da Igreja.

Dom Orani ingressou na Ordem Cisterciense aos 18 anos e foi ordenado sacerdote em 7 de dezembro de 1974. Desde 2009, está à frente da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, consolidando sua liderança em âmbito religioso e social. Foi responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, que contou com a presença do Papa Francisco. Elevado a Cardeal em 2014, é membro de dicastérios do Vaticano e ocupa o cargo de Grão-Chanceler da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), além de presidir instituições como a Fundação Catedral e o Instituto Brasileiro de Marketing Católico (IBMC).

Concerto da Unidade em Homenagem aos 50 Anos de Sacerdócio de Dom Orani João Tempesta

Data: 5 de dezembro de 2024

Horário: 19h

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro